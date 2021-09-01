今（1）日「第16屆台英再生能源交流圓桌會議」中，台船公司與福廷綠能源公司（Flotation Energy）在經濟部、能源局、英國在台辦辦事處、英國皇家財產署海洋局，以及在線上近165位國內外離岸風電相關產官學的與會先進的見證下，簽署離岸風電浮動式風機合作備忘錄（MOU）。

福廷綠能源計畫在區塊開發階段，在新竹外海分階段設置離岸浮動式風場，總裝置容量預計將達1.2 GW；雙方日後就此合作備忘錄的內容將推進浮動式風機基礎本土化的設計、製造組裝、風機安裝運營及維護、本土供應鏈的整合與發展等重要的相關工作，近程目標是引入歐洲成功的專案經驗，在2026年先設置100 MW浮動式示範風場 。

目前台灣西部沿岸所規劃的離岸風場在50m水深範圍內，一般以固定式基礎豎立在海床之上如單樁式基礎（Mono Pile）或是導管架基礎（Jacket Foundation），做為海面上風機的基礎形式，但為了擷取更豐沛的離岸風能資源，將風場外推到離岸更遠的深水區已成各國風場開發商普遍的共識，而浮動式風機正是克服在深水區設置風場，在經濟性考量及施工可行性的條件下最佳的方案選擇。

浮動式風機的基礎採用浮箱或浮筒式設計，以錨定的方式固定在海床，使風機能在規劃的風場位址中半永久性地商轉。目前在歐洲已有成功的樣機在商轉中，而台灣可藉著離岸風場區塊開發階段的招商機會，直接將歐洲浮動式風機成功的經驗引入，使國內參與離岸風電的產業能持續深化創新的產製能力，而在亞太地區成為浮動式風機成功的典範。

浮動式風機因其浮體特性及複雜的系統整合與造船專業謀合，因此目前營運中的浮動式風機，從基礎的製造到風機的安裝多在造船廠的船塢完成。

台船公司的造船塢長950 m寬92m，是世界知名的船塢，在超過40年的造船歷程，台船公司船塢孕育了承載物流的各型卓越的商船，打造了捍衛海疆的各型優秀的軍艦。

如今跨入離岸風電領域，將要為國家的綠能使命，生產一座座能克服台灣海峽特殊海況的浮動式風機。浮動式風機鋼構基礎每座重量達數千噸，相當於一艘小型船舶，其施工複雜性也類比船舶，未來若開發成功進入量產階段，可望為公司注入新的營收能量，亦能帶動、提升國內造船產業及其相關供應鏈。