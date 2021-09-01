韓國民眾上青瓦台網站請願，陳情打新冠疫苗後罹患急性白血病。

韓國至少出現16起民眾打完新冠疫苗後，被診斷出急性白血病的案例，引發韓國社會恐慌，對此，韓國醫界強調，目前只能確定施打疫苗和白血病病發之間有時間順序關係，並不能證明有因果關係。

韓聯社報導，24日，一名韓國女子在青瓦台問政平台「國民請願」上發文，指出50歲的丈夫在接種莫德納疫苗後罹患急性骨髓性白血病，20天後死亡。她說丈夫接種疫苗前有舌乳頭炎、喉嚨痛等症狀，但是醫院仍強烈建議他施打疫苗，他在接種疫苗後第3天發高燒至攝氏39.4度，就醫時被告知可能罹患急性白血病。

針對這起案例，韓國防疫部門已經展開調查。

不過韓國《中央日報》報導，自今年2月26日以來，青瓦台請願網站上一共出現16篇懷疑接種疫苗導致白血病的請願文章。當中18至49歲之間有5例，60歲以上有6例，另外5例年齡不祥，但推測為高齡長者。

16人中有9人接種輝瑞/BNT疫苗，5人接種AZ疫苗，接種莫德納及嬌生疫苗的各有1人。

截至8月31日，韓國有超過1410萬人接種1劑BNT疫苗、1100萬人接種AZ疫苗、234萬人打莫德納、117萬人打嬌生疫苗，發生白血病的機率約為每10萬人0.056例。

由於韓國官方並未統計民眾接種疫苗後確診白血病的案例，因此難以確定究竟有多少例。

針對南韓民眾懷疑罹患白血病與接種疫苗有關，韓國醫界強調目前無法證實兩者之間有因果關係。

嘉泉大學醫學院預防醫學系教授鄭載勳表示，如果疫苗是主因，那麼接種期間的白血病發病率應該要比平常高，但是這種情況並沒有發生。梨花大學木洞醫院血液腫瘤內科教授文英哲指出，目前韓國一年約有2000人確診急性白血病，如果疫苗是主因，那麼現在應該至少要有600例白血病病例。

此外，文英哲也指出，科學上疫苗與急性白血病之間並未存在因果關係，國際也沒有相關研究。

韓國官員強調，目前只能確定接種疫苗與確診白血病之間有時序先後關係，當局仍在調查國外是否有類似案例。