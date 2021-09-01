高雄岡山空軍官校。(本報資料照)

再傳接種疫苗後死亡事件，空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華，8月25日施打AZ疫苗後，昨日下午例行性體測時倒地休克，失去生命跡象，經送醫搶救仍不見好轉，今上午11時許家屬同意拔管逝世。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊少校副中隊長陳英華，昨天下午前往高雄市岡山區空軍官校實施年度鑑測時，因身體不適突然休克，先送岡山醫院急救，再轉送國軍高雄總醫院搶救，但因情況不樂觀，家屬聽取醫師說明病情後，今天上午11點44分忍痛同意拔管。儘管5天前他才剛打完AZ疫苗，但家屬將待高雄檢方相驗開立相驗證明及死亡證明後，隨即移靈台中殯儀館。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊表示，今天上午11點30分左右，經國軍高雄總醫院醫師與家屬說明陳英華的病況後，家屬同意於11點44分拔管，院方開立診斷證明為到院前無生命徵象、急性冠心症併心因性休克及多重器官衰竭，11時44分病逝。

空軍司令部表示，陳姓軍官於8月25日施打疫苗後，於昨(31)日至空軍官校鑑測中心實施五千公尺健走體測時，因身體不適昏倒，經單位醫護人員實施急救送往國軍高雄總醫院救護，經搶救後仍於今日宣告不治。

空軍司令部對同仁驟逝深表哀痛及不捨，後續將協助家屬辦理治喪事宜；另將爰引案例加強官兵健康自主管理及身體保健宣教，以防類案再肇。