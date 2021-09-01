高雄市鼓山區中華一路1日下午出現一個坑洞，前高雄市新聞局長、國民黨文傳會副主委鄭照新說，每次這樣的事情一發生，就讓人懷念前副市長李四川，李四川證明了再艱難的地質，都可以透過嚴謹的要求而改善道路品質，而高雄市長陳其邁則證明了品質的崩壞也可以兩年拼四年。

中華一路這個坑洞長1.6公尺、寬1公尺，深度約1.5公尺，一輛貨車不察，左前車輪掉進坑洞。鄭照新在臉書上指出，是誰說高雄雨天就成天坑之城？這是對高雄道路品質的嚴重毀謗，我們嚴正駁斥：「誰說只有雨天，晴天也是！」

鄭照新補充，陳其邁之前在議會總質詢休息時間受訪表示：「高雄市砂質地形比較多、重車也多、下面管線也多，道路鋪設維護是很大的挑戰，尤其大雨過後，因為砂質地形鬆軟，常造成這樣。因此在平時道路養護、大雨過後的道路修補，市府都很努力，前幾天大雨過後也進行搶修跟路面的維平。」

鄭照新表示，今天是大晴天，沒有其邁市長所說的大雨過後沙質地形的問題，又是什麼原因？陳市長已經執政一年，如果有問題也該無法路檢提早發現預防？

高雄市水利局下午獲報後，不敢怠慢，已經緊急派人處理。水利局說，此坑洞是溝蓋頂版損壞所造成，目前正進行開挖修復溝蓋頂版，預定9月1日會完成修復，待明（2）日混凝土硬固後再行舖設AC，恢復通行。