多家疫苗紛紛抵台，指揮中心昨日也宣布，要開放23歲以上民眾預約AZ疫苗，國民黨台北市議員王鴻薇對此批評，許多國家在AZ疫苗接種上，都有提出施打年齡限制，如日本限40歲以上、韓國則是50歲以上，反觀蔡政府卻用「輪到你就去打」來卸責。

王鴻薇表示，在民間奔走下，BNT疫苗即將抵台。但對於23歲以上年輕人來說是大失所望，BNT沒有份，指揮中心隨即宣布23至29歲民眾可以預約施打AZ，意圖平息年輕人之怒，意即「有疫苗打了，可以不用吵了吧！」

王鴻薇指出，大量贈送AZ給台灣的日本，即使准許AZ施打也僅限40歲以上民眾，韓國施打AZ也只開放50歲以上的民眾。根據英國JCVI的建議，在疫情得到控制、有其他疫苗供應的前提下，建議讓18至39歲民眾可打其他品牌疫苗，但台灣23至39歲民眾卻只有高端和AZ可選擇。

「政府一味拚疫苗覆蓋率，直踩油門打下去的結果是什麼？」王批評，AZ是英國牛津大學研究開發，但英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）在5月公開建議，要將30到39歲民眾納入施打其他品牌疫苗的對象。先前JCVI只建議政府不要再讓30歲以下打AZ，建議讓30歲以下民眾可選擇施打其他疫苗。

王說，JCVI主席林偉勝表示，「隨著COVID-19感染率得到控制，我們建議沒有潛在健康問題的18到39歲成人，在有疫苗可供應而不會造成延後接種的情況下，可以改用其他品牌疫苗，以取代牛津-阿斯特捷利康疫苗。」

王認為，BNT已經將陸續抵台，根據民間企業消息，未來還可以有再加購3000萬劑BNT的機會，結果指揮中心和行政院又是同樣的回覆，說政府已經採買足夠的疫苗了，明明可以為年輕族群加購AZ以外疫苗，政府只想消化AZ，拚疫苗覆蓋率。

王質疑，但台灣疫苗真的足夠嗎？根本睜眼說瞎話，在國外很多國家都有接種年齡限制的AZ，現在台灣竟然變成23歲以上年輕施打疫苗主力，多麼諷刺。