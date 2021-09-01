文化部文化資產局進行「國定古蹟台中火車站保存計畫」，畫出高達50公頃保存區研究範圍引起譁然，市議員邱素貞等人1日總質詢時，批評古蹟保存計畫範圍過大恐影響地方發展，要求市府應主動關切並參與計畫訂定過程。中市都發局長黃文彬表示，古蹟保存與地方發展並重。

市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤聯合質詢說，台中火車站後站是東南區的心臟，東區雖開發得早，不過受限於早期五金小工廠林立，加上缺乏硬體建設及觀光亮點，一直無法吸引人潮。

邱素貞等指出，近幾年政府大力推動東區建設，包括鐵路高架化、大智路貫通、鐵道空中花園等，不再有前後站區別，外資也看好區域發展如「三井LaLaport」商場串聯台糖湖濱生態園區，地方民眾都很期待舊城區發展。卻傳出國定古蹟台中火車站保存計畫的研究範圍達50公頃，引民恐慌與不滿。

謝明源與蕭隆澤指出，文資保存很重要，但也應兼顧地方發展。一旦畫設古蹟保存區內將無法興建大樓，無法都市更新，民眾屋子老舊破損想改建卻要受限。建築物限建、限高，商業空間有限，大企業不會進來，經濟無法發展；要訂保存計畫應在古蹟保存和活化間取得平衡，不能只是一味做限制。

黃文彬表示，東區係本府重要發展核心地區，更為台中的重要門戶，鐵路高架化後，本府已完成大智路打通、綠空鐵道等重要建設，目前刻正辦理原建國市場土地都市更新招商、捷運藍線、臺中車站大平台、干城細部計畫土地使用檢討等重要施政計畫，形塑都市發展亮點，鄰近的糖廠園區也有知名企業進駐，東區的發展正如火如荼的進行。

黃文彬強調，文化部擬規畫台中火車站附近約50公頃作為文化保存區，都發局於今年6月29日及8月24日出席文化部所辦理之相關會議，表明古蹟保存計畫內容須古蹟保存及地方發展並重；對於古蹟保存區計畫範圍內民眾權益應審慎考量，且應有完善配套措施，避免民眾權益受損。