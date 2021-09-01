中華奧會主席林鴻道今日出席總統府的凱旋派對，首先感謝總統府特地為選手舉辦活動，這次代表團優異的成績，國人都會很樂意來分享這份榮耀，也一起再次為選手鼓掌喝采。

林鴻道表示，這次台灣創下參賽以來最好紀錄，總共拿下2金4銀6銅共12面獎牌，是非常令人驕傲的成績，除此之外，還有值得觀察的是，這次參賽的年輕選手有三分之一，未來大有可為，還有多項破紀錄的表現，像是田徑、游泳、體操，這些項目過去能取得奧運參賽資格就已經滿意，但這次已經具備了奪牌的實力，還有很多位選手跟獎牌擦身而過，像是桌球林昀儒、體操唐嘉鴻、射箭湯智鈞、射擊的吳佳穎，還有游泳的王冠閎，不管有沒有得牌，他們的表現都非常優異，教練和選手的投入及努力是最主要原因，但政府大力支持也是功不可沒。

林鴻道說，首先要感謝蔡總統、蘇院長對多項體育計劃的支持，蔡總統念茲在茲，一直很關心運動員退休後的生涯是否有被照顧，所以在去年政府通過優秀運動員轉任教練專案，也就是說讓選手運動就可以當飯吃。另外，政府投入大量金額的黃金計畫，幫助選手的競技實力提升，這次的東奧成績已看到明顯的成效。現在，2024年的黃金計畫已經在進行中，所以林鴻道希望2028年的黃金計畫，在今年底就可以完成準備作業，明年一月馬上啟動，提早佈局七年後的洛杉磯奧運。

其次，本屆奧運的成績，也讓各界注意到運動科學的重要性，但林鴻道指出，台灣跟其他國家相比還是不足。運科應該長期規劃，才能協助選手在比賽時做最好發揮。所以他建議，台灣應該仿效日本、韓國、英國設立國家級運動科學中心，整合國內各領域專家及頂尖大學，系統性的運用科學協助選手，培育出更多的台灣金牌，也希望政府能支持成立運科中心。

最後，林鴻道強調，組團參加奧會是國際奧會賦予中華奧會的責任與義務，要讓選手平安順利的參賽，更是中華奧會的職責所在，這次東京奧運台灣在206個參賽國家隊伍中獲得第34名，未來更期盼能進入奧運前20名，也就是十分之一強，讓台灣成為世界體育強國，讓世界看到發光發熱的台灣。