扇形車庫南側新打造的戶羽機關車園區，正積極招商要引進餐廳和賣點，增加扇形車庫的休憩腹地。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

扇形車庫南側新打造的戶羽機關車園區，正積極招商要引進餐廳和賣點，增加扇形車庫的休憩腹地。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

扇形車庫南側新打造的戶羽機關車園區，正積極招商要引進餐廳和賣點，增加扇形車庫的休憩腹地。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

明年是鐵道觀光年，適逢全台碩果僅存扇形車庫百歲生日，是系列活動「重中之重」，彰化市公所赴復台灣鐵道路局籌畫，決議打開塵封宿舍大門，建跨過民生地下道路橋與扇庫串聯；戶羽機關車園區也正在積極招商，引進餐飲和賣店，作為扇形車庫之附屬休憩場所。

彰化鐵道宿舍群荒廢多時，雜木叢生影響建築結構和附近生活品質，全區66棟含5個防空洞，6棟是歷史建築，已拆除不具保存價值18棟，但整區仍堆滿雜木，成了髒亂大本營，衍生蚊蠅，附近住戶無奈，「修復、活化，等到天荒地老」。

彰化市長林世賢指出，為了2022年鐵道旅遊觀光品質，特請台鐵局進行全區滅蚊、廢棄物清理及植栽整修，如初期經費不足，公所願意協助雜木清除，並將認養，整頓環境先行開放。

「不能凡事都等鐵路高架化才動，再無人管理，這片宿舍群都要爛了」儘管宿舍群被登錄文化地景，但修復卻看不到進度，且修復經費龐大，市長林世賢承諾將積極第一期綠美化改善工程，打開塵封已久的舊宿舍群大門作為市民公園，並建跨過民生地下道路橋與扇庫串連。

位於扇形車庫南側，觀光局補助1280萬元、彰化市公所編列720萬元，最新打造2700公尺戶羽機關車園區已落成，有木構建築3棟、廁所2處、休憩平台2處、防空洞1處，在疫情趨緩後，彰化市公所已著手積極招商。

林世賢指出，扇形車庫僅有一座椅區，可供約50名遊客休憩，休憩空間明顯不足。戶羽園區兩棟建物規劃餐廳、輕食飲品賣店，一棟作為售鐵道文創商品、並利用園區內室內外空間，作為藝術文化親子展演，豐富園區遊憩體驗。