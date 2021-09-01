高市交通局與交通部運研所在市區主要路口，用無人機空拍及AI影像辨識分析路口車輛轉向衝突過程，進一步研析改善對策，日前在七賢一路、七賢二路、中山一路等路口進行空拍作業；交通局表示，先在9大易衝突危險路口測試，協助診斷路口安全問題，減少交通事故傷亡人數。

據了解，9大易衝突危險路口是，七賢路與中山路口、興中路與中山路口、光華路與二聖路口、二聖路與復興路口、瑞隆路與瑞福路路口、青年路與文衡路口、青年路與建國路口、中山路與大同路口、經武路與博愛路口等。

交通局與運研所合作，結合無人機空拍攝影及AI影像辨識這兩項熱門技術，先以無人機在路口上方75至80公尺，以俯視拍攝路口人車流動情形，再運用AI影像辨識技術，將影像轉換成人車流動的軌跡。

再透過軟體分析軌跡資料，找出路口易發生交通衝突地點、型態，也將是最容易發生車禍的地方，以協助道路主管機關診斷路口可能的危險熱區。

交通局說，空拍範圍皆為公共區域之路口，且空拍機拍攝採用正射投影影像，距離至少75公尺，僅拍攝車頂、車型與行人頭頂，無法拍到車牌或人臉，因此不會有侵犯個資或個人隱私的問題。