劉偉強執導、張涵予主演的《中國醫生》以13.2億人民幣票房拿下大陸暑期檔電影票房冠軍。（取材微博）

謝霆鋒主演的《怒火》大陸票房大賣10.8億人民幣。（取材微博）

2021大陸暑期檔電影票房揭曉。（取材貓眼數據）

2021大陸暑期檔電影票房揭曉，據貓眼數據統計，2021年暑期檔（6月1日-8月31日）總票房為73.78億人民幣（318億台幣），觀影人次2.04億，放映場次3117.9萬場。劉偉強執導、張涵予、袁泉、朱亞文、李晨主演的《中國醫生》以13.2億人民幣票房拿下暑期檔冠軍，陳木勝執導，集結甄子丹和謝霆鋒的《怒火》票房10.8億人民幣居次，第三名是IMAX3D動畫電影《白蛇2：青蛇劫起》的5.6億人民幣，而台灣電影《當男人戀愛時》則排名第6，票房為2.6億人民幣（11.4億台幣），好萊塢強片《玩命關頭9》也入列，以1.8億人民幣排行第九。

奪冠的《中國醫生》描述大陸醫護人員團結對抗新冠疫情，該片導演劉偉強日前受訪說：「作為導演，把電影拍好是應該的，所以拍這部電影的壓力不是你拍得好不好，最大的壓力是，這部電影不是只給中國人看的，是給全世界人看的，所以，我絕對不能給中國人丟臉。」

張涵予在《中國醫生》飾演張競予院長，正是以金銀潭醫院原院長張定宇為原型，片中的張院長是個「暴脾氣」，劉偉強表示這並非是強調「戲劇性」，而是透過對張定宇院長的採訪、和他日常相處後，張院長給他們留下了真性情的深刻印象。「我們還看了很多紀錄片，其中一部裡面張定宇院長有罵人的情節，這個讓我印象很深，他很真性情。他有真漢子的一面，他不是想罵你，只是告訴其他人必須這樣才可以。張涵予和張院長大概相處了四五天，和他一起去查房，看到他真的就是這樣的性情，所以，我就把這個性格放進電影裡面。」

張定宇本人看完電影後，形容電影是一枚飽含深情的「催淚彈」，也對張涵予塑造的張競予院長給予肯定：「電影裡的院長的一些脾氣和習慣是我的，但那些果敢英雄的特質，是凝結了所有醫務人員的形象展示出來的，謝謝所有主創和攝制單位為我們帶來這部電影。」

2021大陸暑期檔電影票房前10傑類型眾多，除了貼近時事的《中國醫生》，甄子丹和謝霆鋒領銜的動作大片《怒火》也受觀眾青睞，而IMAX3D動畫電影《白蛇2：青蛇劫起》則緊追在後，令人驚豔的是邱澤、許瑋甯主演的台式浪漫愛情電影《當男人戀愛時》也擠進暑期檔票房第六名，證明好電影到哪裡都不寂寞。

2021大陸暑期檔總票房為73.78億人民幣，成績和2020年暑期檔總票房36.16億人民幣相比好了一點，畢竟去年的暑期，疫情還沒有完全結束，但是和2019年暑期比就差得遠。2019年暑期檔的總票房為177.78億人民幣，光是《哪吒之魔童降世》就有47億人民幣票房。