一名苗栗男大生日前在宿舍睡覺時，突然感覺下體「有感覺」，案經另名室友A暗中錄影後，男大生才發現室友B竟偷偷趁他睡著時伸狼爪，不僅出手搓揉他生殖器，還靠近聞味道。苗栗地院審後，依乘機猥褻罪，應執行1年4月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，男大生於2020年5月間在宿舍睡覺時，熟睡中依稀感受到下體有被觸碰的感覺並驚醒，才發現睡在同床的室友B竟出手忘情地揉捏他的生殖器，男大生為求自保，改趴在書桌前睡覺，豈料，室友B仍不放過，假借要使用筆電，繼續放肆的伸手玩弄。

日後，男大生找了另外一名室友A協助，偷偷以錄影方式拍攝下室友B騷擾的過程，沒想到，室友B仍繼續伸手對男大生為所欲為，除了搓揉男大生的生殖器之外，還把頭靠近男大生的下體，一邊聞味道一邊自慰。後男大生帶著證據報警處理，全案才曝光。

警方介入調查後，發現除了男大生外，還有另外一名男子也受害。苗栗地院審理時，法官認為，B男僅為個人慾望就趁著他人熟睡無法防備時猥褻，參酌其在犯案時，未施予暴力，且坦承犯行，並與其中一名被害人以20萬元達成和解等，依乘機性交等5罪，各判6月徒刑，應執行1年4月，得易科罰金，緩刑3年。

此外，法官考量B男為外國籍，其行為已破壞校園秩序，因此刑期結束後，並不適合在台居留，根據刑法第95條規定，需於刑期執行完畢或特赦後，予以驅逐出境。