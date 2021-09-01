五倍券上路在即，為了推廣小攤商多收數位五倍券，經濟部長王美花指示，研究對夜市、市場攤商目前2％的數位交易手續費給予補貼，一連7個月，但可能設筆數補助上限，避免預算無限膨脹。

經濟部中辦近兩日與各夜市、市場的自治會長討論推廣數位券，獲得正面回響，自治會都表達攤商也希望可以少接觸實體貨幣或紙本五倍券，多用數位。但過去許多攤商考量數位交易的手續費因而卻步，像是有攤商反映，一籠蒸餃才60元，每賣一個就要被抽2％手續費，希望要推廣的話，能多給業者誘因。

為了疫情期間鼓勵攤商採用數位交易，王美花指示補貼攤商數位交易手續費。預計時間從10月初到明年4月，一連7個月。不過考量預算，可能會設筆數補貼上限。

不過菜市場不同於夜市，消費者多是婆婆媽媽，對行動支付接受度較低，相比手續費補貼，他們比較希望經濟部能多舉辦抽獎、行銷活動，吸引民眾多用五倍券，這點王美花也指示研議辦理。