琳誼和許富凱浪漫合唱〈愛情限時批〉，相當動聽。（相映國際提供）

創作新人琳誼（Ring）今（1日）舉辦首張EP《青春集Daisy》發片記者會，新科金曲台語歌王許富凱站台，兩人浪漫合唱〈愛情限時批〉，許富凱更獻上金曲幸運物「紅龜粿」抱枕為她加持好運。兩人合唱的新歌由五月天阿信擔任製作人，阿信不僅稱讚許富凱歌唱技巧「很棒」，還傳授琳誼接受媒體訪問時，要把握機會宣傳專輯。琳誼現學現賣，被問到感情現況時，答非所問：「套一句阿信哥說的話，我的愛情觀很簡單，不知道大家有沒有吃過一種食物〈蚵仔麵線〉。」她表示新歌〈蚵仔麵線〉有寫到她的愛情觀，大家聽了就知道。

琳誼從國小開始聽五月天的歌，形容阿信當她的製作人就像大榕樹一樣為她擋風遮雨，第一次見到阿信時，她興奮說「哥，看到電視裡面的人。」阿信回：「妳也是電視裡面的人。」因為也會看她的翻唱影片。

她透露阿信跟想像中不同，「我以為他很嚴格，但其實他是暖男，像是開會投票時他都會給我兩倍的票數，讓我滿驚訝的。」錄音時，阿信也會主動關心：「妳很緊張嗎？」要她心情放輕鬆。不過她不敢跟阿信交換line，「我下次換了再跟你們說。」

26歲的琳誼從網路歌手發跡，累積超過百首Cover、官方頻道點擊突破 1200 萬，而出道晉升發片歌手。她被公司要求瘦身，忌口不吃炸物，也戒掉最愛的珍珠奶茶，希望再瘦3公斤，「我喜歡看起來圓圓的很福氣，但公司希望我苗條一點。」

被問到戀愛次數，她簡答「偏少」，只有5次以下，是否現在進行式？她則回答說，希望大家可以關注她的專輯，她的理想型「國中很迷金在中，現在覺得有才華比較重要，外型還好」，阿信有才華又帥，是否為她的理想型？她直言：「他已經有點神聖了，不會想到他那裡去。」