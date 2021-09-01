最新跡象顯示亞洲經濟可能已經轉弱，但也引發政府將推出更多激勵措施的憧憬，以及投資人將通膨升高的擔憂拋諸腦後，周三歐洲股市走高，持續朝歷史高點逼近。

在連漲7個月之後，泛歐STOXX 600指數在9月的第一個交易日開漲0.9%，距離其歷史高點僅一步之遙。

此外，最新公布的數據顯示歐元區8月製造業仍然強勁擴張，惟新冠疫情造成的供應鏈問題使工廠所需原材料的供應持續吃緊，進而推升價格，恐加劇通膨壓力。

零售股和旅遊休閒類股均上漲逾1.5%，表現最佳。

隨著航空旅行市場逐漸回溫，北歐航空（SAS）上季虧損縮小，股價上漲1.4%。

法國葡萄酒和烈酒製造商Pernod Ricard上漲3.3%，受惠於中國和美國的需求強勁反彈，其全年營業利益的增長力道優於預期。

連鎖超市集團家樂福（Carrefour）目前下跌4.2%，因LVMH集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）出脫了其持有之5.7%的家樂福股份。