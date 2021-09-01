台中市西屯區公所「陽光台中‧健康西屯」競賽活動，1日由區長陳寶雲頒獎給第一名農建課技佐林南宏。（盧金足攝）

台中市西屯區公所減重競賽，冠軍是農建課技佐林南宏，從108公斤甩肉到至今的78公斤，足足瘦了30公斤肥肉。（盧金足攝）

活動頒獎特別挾著東奧熱潮，按照員工競賽名次及成果，設計頒給金、銀、銅三種獎牌。（盧金足攝）

防疫宅在家，很多人「變腫病毒」找上門，台中市西屯區公所訂出「陽光台中‧健康西屯」競賽活動，1日頒獎給「肥不來了」的員工，甩油冠軍是農建課技佐林南宏，從今年1月開始減重之路，從破百的108公斤，甩肉到至今的78公斤，30公斤的肥肉幾乎是一個成人半身以上的重量，同事趣稱是「史詩級的減肥之路」。

西屯區公所很多同事與洽公民眾都好奇，怎麼在8個月內減肥30公斤？林南宏分享減肥過程，表示在辦理工程業務的壓力下，必須抗拒美食，有時必須與飢餓共存，更要持之以恆不間斷的找時間運動。

「有氧和重量訓練都要兼顧」，林南宏坦言，「有時真不知道自己怎麼撐過來的」，但現在覺得身體輕盈了、健康了，人也更有自信，努力換來的成果真的很值得，拿出以前百公斤穿的長褲，簡直可以塞進一個大人。

西屯區公所區長陳寶雲說，鼓勵同仁時時注意個人的BMI身體質量指數、體態，以防肥肉漸漸隨著歲月找上身，培養「大家都來運動」的良好習慣。

運動發展提升市民健康，響應市長盧秀燕提倡台中酷運動，區公所團隊從事走路運動，健康、經濟又環保，大家互相打氣，達成健走步數目標的成果。

陳寶雲表示，對林南宏鋼鐵般的減重意志及成果太佩服了，打趣地說如此能堅持目標的人肯定是一個好男兒，人變帥身體健康，很快就會找到女朋友。

值得一提的是，活動頒獎特別挾著東奧熱潮，按照員工競賽名次及成果，設計頒給金、銀、銅三種獎牌，拿在手中沉甸甸的，得獎同仁都直呼超有質感、很具有紀念價值。