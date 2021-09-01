水林鄉幼兒園教保員林怡秀老師上月27日載3兒子外出發生車禍，雲林縣夜市慈愛會允諾全額協助2個國中兒子的喪葬費，喪葬善款湧入該會，2天就達200多萬元。（翻攝陳鴻榮臉書）

雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮臉書。（周麗蘭攝）

水林鄉幼兒園教保員林怡秀老師上月27日載3兒子外出發生車禍，雲林縣夜市慈愛會允諾全額協助2個國中兒子的喪葬費，喪葬善款湧入該會，2天就達200多萬元，雲林縣府社會處也湧入1000多筆捐款。

林怡秀老師去年10月才喪夫，其夫因腦瘤在睡夢中猝逝，她獨自拉拔就讀國二、國一、小四的3個兒子，還要照顧輕微失智的婆婆，月薪卻只有微薄的2萬8000元，是縣府列冊的低收入戶。

日前（8月27日）她開車載3兒子到斗六參加認養人相見歡活動，途中卻在產業道路發生車禍，大兒子、二兒子都當場傷重死亡，小兒子右手臂截肢，她鼻梁斷裂，悲傷的消息傳出後引起各界慷慨解囊相助。

雲林縣長張麗善在車禍發生的第一時間拜託雲林夜市慈愛會幫忙喪葬費，各界得知後紛紛可否捐款，統計光8月30日、31日就收到現金與劃撥專線超過200萬元。

理事長陳鴻榮表示，萬分感謝大眾如此相信慈愛會，明（2日）會與縣長張麗善、社會處長林文志先送150萬元給家屬簽收，應急於喪葬與醫療等費用。後續善款等郵局寄來正確紙本通知，釐清所有捐款者名單與金額，9日再送完整尾數善款給家屬簽收。

陳鴻榮表示，該會捐助水林鄉案任務已完成，捐款明細將於9日公布於網站，捐款收據也會開立寄出。如有民眾要捐給林老師，請改捐縣政府社會處或水林鄉公所專戶。

「雲林縣夜市慈愛會」是雲林縣一群夜市小販組成的慈善會，定期捐款幫助社會底層人士送終，每個月接獲300萬元捐款，該會不留善款，全數布施，8月善款突破400萬元。

縣長張麗善表示，縣府社會處的救助專戶到昨天（8月31日）也接到1000餘筆指定林怡秀老師的捐款，等林女士明（2日）出院，她就去探望她，並商量善款專戶何時關閉。

張麗善說，社會各界善心人士很多，對於這樣的事情反應很迅速，希望快速安撫家屬，感謝社會各界對林女士遭遇的關心。