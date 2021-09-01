金門觀光業者期待在防疫與經濟間取得平衡點，重現往日遊客穿梭來去的熱況。（李金生攝）

金門地區觀光產業公、協會及業者發動連署陳情，建議撤除機場快篩站，增加台金航線運能。（縣府觀光處提供）

新冠疫情打趴金門觀光，各行各業跟著一片蕭條，地區觀光產業公、協會及業者發動連署陳情，建議撤除機場快篩站，增加台金航線運能，期盼防疫與生計取得新平衡，早日走出經濟困境。縣府觀光處長丁健剛強調與業者站在一起，將在防疫會議中完整轉達業界心聲，提供縣府團隊決策重要參考。

金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基代表各連署團體交付陳情書，表示金門以觀光立縣，今年度觀光相關產業損失慘重，希望縣府採取積極作為來保護鄉親，在目前地區疫苗接種覆蓋率持續增加，未來要學習和病毒共存的時代，零確診已不是唯一訴求，期盼縣府在防疫與經濟間取得平衡點。

連署單位包含金門縣旅館商業同業公會、金門縣旅行商業同業公會、金門縣小客車租賃商業同業公會、金門縣計程車客運商業同業公會、金門縣遊覽車商業同業公會、金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣領團解說員協會、金門縣旅遊發展協會、金門縣觀光協會、金門縣觀光特產協會及昇恆昌股份有限公司。

觀光處長丁健剛說明，只要在快篩量能允許下，觀光處會爭取將運輸量能提升至最大，基於地方交通及觀光主管機關，也一定與業者站在同一陣線，將在防疫會議上提出陳情書，轉達業界的心聲，做為縣府團隊決策的參考。

觀光處進一步說明，該處自疫情以來，已辦理多次產業座談，深入了解產業需求，近期將舉辦觀光產業線上職訓課程，並於9月初委請各觀光相關公協會受理報名。課程共規畫40小時，並納入各公協會角色，只要1年內從事旅宿業(旅館業、民宿業)、旅行業、交通業(遊覽車業、計程車業、小客車租賃業)、導覽業(導遊、領隊、接待國旅工作者及解說員)，並設籍金門縣者，完訓將核發職訓津貼(每8小時給予新臺幣800元整)，同時本年度更放寬申請資格，排除年齡、領有老年給付等限制，並洽請衛生單位辦理觀光業者關心的防疫確診SOP課程。

另針對提升觀光產業品質，也規畫由業者自提軟、硬體改善、友善環境、無障礙設備、自行車設備、無線電、行車安全裝置、防疫設備、多元支付設備等具體改善服務品質的內容，核定後即可由縣府補助7成，自籌3成執行，各行業別分別規畫以3~10萬元額度為上限，希望可協助觀光業者及從業人員蓄積接待能量，以全新的面貌迎接遊客來到。