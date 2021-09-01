台東縣長饒慶鈴今天到寶桑國小視察防疫工作。（台東縣政府提供）

台東縣各國中小學今天開學，縣長饒慶鈴到寶桑國小關心學防疫工作時表示，台東縣教職員工施打率已達9成9，也協助學校完成清潔消毒，給師生更安心放心的校園環境。

饒慶鈴今日在由教育處長林政宏陪同，並由寶桑國小校長李倩鈺帶領，特別到今年升小二的班級了解學生用餐情形，用餐前也叮嚀小朋友使用防疫隔板，且吃飯時不可以和同學交談，吃完飯後離開座位也要配戴口罩，以避免飛沫傳染。

饒慶鈴說明，為守護校園師生健康，開學前已請市公所、各鄉鎮公所及環保局協助完成教室、各學習場域環境消毒，縣內國中小教職員已有99％施打疫苗，針對尚未安排施打或施打未滿14日的教師，縣府也將補助快篩費用。

同時，縣府已將各防疫物資如口罩、酒精發送學校，請家長放心。另外，為維護師生健康，有關12至17歲學生施打BNT疫苗事宜，台東縣已著手進行準備作業，後續將依中央指引原則辦理疫苗接種。

目前學校皆已完成防疫整備，在用餐方面，台東大多為小班，拉開安全距離即可，但如新生國中、寶桑國小等大校就必須使用隔板，目前物資皆已到位，都是可回收材質。