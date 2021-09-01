桃園市政府規畫興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，總預算46.89億元的統包工程屢次流標，市議員紛紛對工程、內部設計等輪番提出質疑。統包工程目前改為傳統發包，將先就設計標部分發包，預計10月完成招標程序。

市議員黃婉如指出，亞洲．矽谷創新研發中心光是土地加建設費用就超過百億元，若市府只是做大房東，將中心再租給其他企業收取權利金及租金，收益完全不能與建設經費打平，是筆虧本生意。

市議員舒翠玲說，該案子已經交給航空城公司管理，但航空城沒有這麼多人手，又轉頭請工務局發包，她直呼「市府的做法是脫褲子放屁」，既然資金、土地都是市府給予，為何市府不直接管理。她也提及，亞洲．矽谷創新研發中心有2棟樓，內部設計有複合式商場及展演中心，認為重複性質太高。

桃園航空城公司總經理許又銘回應，亞洲．矽谷創新研發中心預估第1年管理費和租金等收入會有約1.7億元、支出1.5億元，若廠商全數進駐，第5年能有1億元利潤。談及內部複合型商場，許說，這一般商場不同，將會銀行、書店、郵局進駐，而研發中心裡的小型展演中心，則可以讓企業進行招商說明會、發表會時使用。

工程發包部分，市府工務局說，去年上網招標碰到物價飆漲，因此不少工程流標，即便調整招標金額仍沒有下文。目前捨棄統包工程，採取傳統標，讓工程標與設計標分開上網招標，設計標預計10月份可完成招標程序，金額為8000萬元。