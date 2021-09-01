韓國在31日立法通過，限制大型應用商店的營運商，也就是Google以及蘋果(Apple)強制限制開發者(developers)使用其支付系統，這將有效限制Google以及蘋果無法向開發商從應用內購(in-app purchase)中抽佣。Google以及蘋果將如何回應；此法案會否帶動其他國家群起效尤，值得觀察。

《路透社》報導，這是全球首次有主要經濟體透過立法來遏止，Google以及蘋果旗下應用商店收取30%佣金的機制。

過往，有零星業者，例如開發《Fortnite》的Epic Games，就曾一舉告上蘋果；Netflix以及Spotify也都曾對蘋果App Store抽取固定佣金的作法提出批評，Netflix還提供繞過App Store來付費訂閱的手法，為的就是避掉蘋果抽佣的規定。就此顯示，蘋果(包含Google)作為應用程式商店平台，但向開發者固定抽取佣金的作法，時至今日已累積不少不滿情緒。

上述法案屬於韓國電信法修正案，在188位出席者中獲得180票支持。此法案被暱稱為「反谷歌法」(Anti-Google law)。面對韓國通過立法後，Google發言人指出他們將會思考如何在遵循法律的前提下，持續維持應用商店的質量；蘋果則表示此舉將會讓使用者對於App Store的信任下降，並且影響超過48萬註冊開發者的機會(過往韓國註冊開發者已透過平台獲得超過8.55兆韓元(約新台幣2037億)的營收)。

針對韓國上述立法，旗下擁有約會交友app-Tinder的Match集團發言人指出，韓國立法者的行動，在爭取應用生態的公平性上邁出了歷史性的一步；他們認為這對於韓國在應用程式內購的服務將會激發出新的創意，並帶來更好的競爭環境，提供給消費者更多元的選擇。非營利組織韓國互聯網公司協會(Korea Internet Corporations Association)也對此立法保持歡迎態度。

這項立法目前仍需要進一步制定細節以及實際做法，對於蘋果與Google來說，代表需要提供給開發者額外的支付方式，這可能會讓他們失去原有15%或是30%佣金的收入來源。若是不遵循韓國的相關法條，蘋果與Google很可能面臨罰則；但除此之外，其實他們還有另外一條路，就是選擇撤出市場。如果繼續在韓國發展將無利可圖，對於蘋果與Google來說，當然也就沒有理由持續停留。

當前全球對於大型科技公司的監管，都開始趨於嚴格。除了資訊安全、隱私等層面，是否涉及壟斷，影響其他小型公司的創新機會與發展，也是各國積極關注的焦點。而上述法案是否違反國際貿易協議，也仍待查驗。因此美國白宮對此法案的後續反應為何，也顯得相當關鍵。