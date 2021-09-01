振興五倍券刺激消費多元計畫進入倒數！金融業者指出，為力拚振興五倍券刺激消費，經濟部日前已與各銀行、電支電票相關業者開會宣導，預計活動期間將在2021年9月22日上路至明年4月30日止，而相關綁定放大優惠提案必須在9月2日下午5點前送件，多家國銀正積極研擬最吸睛的五倍券綁定加碼回饋方案。

經濟部官員表示，數位綁定分作兩個部分，「個人綁定」從2021年9月22日開始至2022年4月30日，跟使用期間一樣，而「1+4 團體綁定」則是從9月22日開始至10月1日為止，猶豫除錯期為10月2日至10月6日，但目前啟用日還沒確定，但會跟紙本券一起啟用。

此次數位五倍券加碼優惠提案資格人，包括行動支付業者（電子支付業者、第三方支付業者、基層金融機構資訊系統委外共用中心）、信用卡含金融卡業務機構。

而促進消費措施不含五大類，一、水電費、二、繳納金融機構或實際從事融資行為營業人之授信本息、費用或信用卡帳款、三、購買或投資股票、公司債、認購（售）權證、受益憑證、保單或其他金融商品、四、繳納罰金、易科罰金、罰鍰、稅捐、行政規費、汽車燃料使用費、勞保費、健保費、國民年金保險費或其他公法上金錢給付義務、五、購買菸品、商品（服務）禮券、現金禮券或儲值交易之行為。

為搶五倍券商機，台新銀行已在30日開第一槍率先公布相關優惠方案，其中今年新上路的「共同綁定」可獲合計最高2000元的額外刷卡金，等於刷完政府的5000元額度，可再獲得最高40％回饋，等同從「五倍變為七倍」。如果再加上原有的信用卡優惠，例如指定五星級酒店用餐七五折優惠，再結合振興五倍券，總計回饋更可高達65％。

而大型發卡行包括中信、國泰世華、玉山、台北富邦目前內部也已積極研礙數位券綁定優惠，最快本周陸續宣布。