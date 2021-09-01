台中市公共自行車iBike倍增計畫去年底啟動，全市除原有329站，目標是新增「YouBike2.0」1000站。市長盧秀燕1日於市議會備詢時說，原規劃需要三年時間佈設站點，市府努力下今年只用近8個月時間就增設698站，下半年起至明年將持續進行站點施作，可望提前達成全市1329站目標。

台中市議會1日進行市政總質詢，市議員黃健豪關心台中市公共自行車iBike倍增計畫目前執行進度。

交通局長葉昭甫說，截至1日市府已完成建置698站YouBike2.0，並完成YouBike2.0與iBike1.0的共站升級作業；疫情趨於穩定後，近兩週（8月18日至31日）YouBike2.0的周轉率最高為4.06，平均周轉率為3.59，進度較預期超前，未來將持續加速於全市佈站擴大公共自行車服務範圍。

盧秀燕表示，她上任前台中市iBike1.0僅有329站，市府提出iBike倍增計畫，目標是三年內再增設1000站YouBike 2.0。原先規劃需要三年時間進行站點佈設，相關預算也分配在三年內，現在已完成698站YouBike2.0建置，下半年起至明年將持續進行站點施作。

「佈設提前達標，預算也超前」。盧秀燕強調，市府已於市政會議通過追加預算2億元，進行iBike倍增計畫建置作業；因為需提前付款，請議員於臨時會時支持相關預算。

葉昭甫指出，iBike倍增計畫站點規畫初期優先於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，並採取區域性設站規畫方式，便於民眾騎乘與借、還車；為解決iBike1.0與YouBike2.0不相容問題，市府今年5月中旬起，進行1.0升級2.0作業，於8月13日完成升級，目前既有1.0站位已全數與2.0共站，解決不相容問題。