舞台上遠遠看來明明是真人在說話，但轉到背面，佈滿精密儀器。疫情為劇場創造新可能，非真人演出又成為新趨勢，德國里米尼紀錄劇團作品《恐怖谷》將來台演出，劇中將有一台完全模擬真人長相與大小的機器人，和觀眾侃侃而談。

人類到底會不會被AI機器人取代，AI機器人會不會總有一天，反過來操控人類？導演史蒂凡．凱基表示，將擬真機器人搬上舞台，並不是想告訴大家科技有多麼恐怖，「這部作品更像是當我們嘗試複製另外一個自己的時候，我們如何從中看見自己，這其中的自我映照，是一種古老的藝術技巧。」

《恐怖谷》以不愛演說的德國作家湯瑪斯．梅勒為原型，打造一款人型機器人，完整複製他的長相、表情、手勢，並以此代替本人跨國巡迴。在台灣的演出現場，同樣由機器人獨挑大樑，德國技術團隊以遠端技術指導，在全球疫情持續延燒的狀態下，機器人跨越病毒的障礙來台演出，反映疫情年代需求。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「在人類無法自由旅行的狀態下，我們也在思考，演出時舞台上真的要有嗎？這部作品正好呼應時代狀態，有一部機器人代替人旅行，並呈現演出。」

劉怡汝觀察，經過這疫情兩年，劇場的線上、線下演出多了更多新可能，「當網路和科技坐為演出媒介，如何拓展新可能，我們會再陸續尋找，繼續和觀眾分享。」演出將於10月22日至24日，在台北國家兩廳院實驗劇場登場。