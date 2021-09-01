媒體報導有關王永慶繼承人，就王永慶遺產分配簽署協議成立和解一事，李寶珠等委請理律法律事務所澄清，強調此案所有繼承人均簽有保密協議，媒體如何取得此一訊息，令人不解，如果協議書的其他當事人洩漏此等訊息予第三人，已違反保密協議。

李寶珠委任律師指出，王永慶繼承人關於王永慶存於渣打銀行財產約新台幣1.1億餘元訴訟的和解，所有繼承人均簽有保密協議，對於該和解協議及內容，負有永久保密義務。所以媒體如何取得此一訊息，令人不解。如果協議書的其他當事人洩漏此等訊息予第三人，該當事人已違反保密協議。

媒體報導王文洋主導提起本件渣打銀行訴訟，其主要目的是在否定李寶珠是王永慶的合法配偶地位。李寶珠委任律師強調，李寶珠是王永慶合法配偶乙事，早經最高法院102年度台上字第2301號判決指出及臺灣高等法院102年度家上更(一)字第6號裁定調查確認。

李寶珠委任律師聲明強調，雖然媒體報導仍有若干部分與事實未盡相符，基於保密協議，無法逐一澄清。期望和解協議當事人均能本於和解初衷，恪遵保密協議，勿再以不實消息誤導外界。