受到疫情發酵影響，最新公布八月官方的六都買賣移轉棟數合計1.67萬棟，年減23%且月減少約5%，連續兩個月六都買賣移轉棟數年減幅度都超過2成，不過八月仲介業普遍交易量都已經出現明顯回升，預料後續的移轉棟數也可望出現一波反彈走勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，疫情對於市場交易量影響大概是2個多月的時間，市場就緩步復甦，不過買賣移轉棟數從7月才開始明顯反應，8月買賣移轉棟數則是反應六月到七月上旬時的買賣交易，當時也是疫情影響較為明顯的時刻，因此近兩個月的買賣移轉棟數「合理」呈現衰退走勢，不過觀察當前的市場買氣，8月市場交易熱度已經逐漸回到疫情前的水準，後續移轉棟數有機會緩步回溫。

六都八月的買賣移轉棟數為1.67萬棟，年減23%，月減5%，北市1947棟，月增1%年減21%，新北則是4411棟，月減1%且年減23%，桃園2973棟，月減1%，年減29%，台中市2930棟月增1成，但年減29%，台南市則是上月基期較高，8月1874棟月減26%，但年減5%，高雄市2613棟月減12%，且年減19%，除了台南以外，其他都會區普遍年減幅度19%~29%，也可看出這次疫情對交易量影響相當全面。

曾敬德表示，八月遞延買盤回籠，市場交易量逐漸回到疫情前的水準，後續的買賣移轉棟數有機會出現反彈走勢，移轉棟數資料可觀察中長期的趨勢變化，但若是要觀察短期的市場即時市況，則移轉棟數資料就會顯得落後一些。