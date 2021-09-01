東京帕運中華台北游泳代表團的教練梁豐君（右）及選手陳亮達（左），1日搭乘星宇航空JX801班機於下午16時許返抵桃園國際機場，體育署也派員率團接機，歡迎教練與選手歸國。（陳麒全攝）

東京帕拉林匹克運動會中華台北代表團的游泳隊教練與選手1日下午搭機返抵國門，游泳隊選手陳亮達表示，這次參賽成績還可以，在回台隔離結束後，會緊接著展開訓練，為明年的亞帕運為鎖定目標。

東京帕運中華台北游泳代表團的教練梁豐君及選手陳亮達，1日搭乘星宇航空JX801班機於下午16時許返抵桃園國際機場，體育署也派員率團在登機口接機，歡迎教練與選手歸國。

游泳選手陳亮達說，這是他第一次到日本東京，整體都感到很新鮮，這次參賽成績還可以，但速度沒出來，覺得是練習時間不夠速度無法恢復，下階段的目標鎖定明年的亞帕運，會與教練合作好好準備參賽。

游泳教練梁豐君表示，這次在東京比賽中，成績的秒數部分有達到預期設定目標，只是可能中間的配速出不來，主要是無法完整的執行訓練週期，因此速度受影響，返台隔離期間就當成休息，之後就會恢復正常訓練，並進行較完整的訓練週期，全力準備明年的亞帕運。

陳亮達日前在東京帕運男子SM7級200公尺混合式預賽止步，後來在男子S7級400公尺自由式決賽排名第8，在男子S7級100公尺仰式，以1分18秒28、總排名第9作收，沒能挺進前8名決賽。