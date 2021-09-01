觀樹教育基金會為讓文蛤產業扎根，在雲林縣口湖鄉舉辦「海口小漁夫」活動，成龍國小學生們透過觀察文蛤池的虱目魚、白蝦，了解生態混養概念，以及極端氣候造成文蛤產業困境，1日提出心得報告，師生們共同討論自己與這片土地的關係和未來。

雲林8月豪大雨造成文蛤大量失收，文蛤產業受創，觀樹教育基金會規畫「海口小漁夫」活動，與在地文蛤養殖漁民合作，介紹文蛤養殖流程、文蛤篩選機、文蛤育苗場等，讓成龍國小學生了解家鄉產業的現況。

基金會主任郭淑貞表示，文蛤是口湖的主要水產養殖，學生們透過觀察文蛤池中清除絲藻的虱目魚、吃殘餌的白蝦等生物鏈，了解生態混養概念；學習如何測量文蛤池水鹽度、體驗摸文蛤與篩文蛤。

學生們並到口湖鄉龍煌海產行，參訪文蛤處理場與育苗場，了解文蛤篩選機如何運作，如何秤量與包裝文蛤。春成繁殖場則為學生導覽文蛤育苗場，講解文蛤苗培育過程，讓大家一窺平日不開放的專業場域。

郭淑貞指出，觀樹教育基金會進駐成龍溼地進行營造，成龍國小則成立「成龍溼地偵探社」，學生化身小偵探，與老師、社區志工長期進行生態調查，「海口小漁夫」活動則更深入的讓學生了解家鄉文蛤產業。

學生們說，「海口小漁夫」活動非常有趣，又可學到很多東西，最後大家還一起烹煮文蛤湯，並利用廢棄文蛤殼製作可愛的文蛤吊飾，老師也講解極端氣候對文蛤產業的影響，讓大家好好思考未來要如何幫忙家鄉。