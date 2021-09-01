台灣民意基金會日前公布的政黨支持度民調顯示，各政黨支持率依序為民進黨27.8%、國民黨20.2%、民眾黨10.3%。對於外界解讀「藍白合」是否能對抗民進黨，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，「藍白合」其實很困難，但若真的合體成功，也會對民進黨造成壓力，至於2022年地方選舉，游盈隆則指出，中央執政表現是決定地方選舉成績好壞的重要因素。

資深媒體人黃暐瀚今(1日)在廣播節目《POP撞新聞》中問游盈隆，現在民眾黨的支持度10%，國民黨大概20%，民進黨27.8%，有人解讀是不是藍白合，就可以超過民進黨了？游盈隆回答，政治不是算數，這是很清楚的，如果說國民黨和民眾黨加起來超過民進黨，算術是沒錯，但實際上藍白要合是困難重重，但若真的可以促成的話民進黨會傷透腦筋。

游盈隆認為，藍白合當然會對民進黨造成壓力，因為最重要的還是選舉，選舉的話，就是一翻兩瞪眼，假定在一個完美的情況下，國民黨和民眾黨講好提名的問題，才叫做合作。

黃暐瀚又問游盈隆，如果合作成形，民眾黨有可能在2022的縣市長選舉上有所斬獲嗎？游盈隆則說，自己也不知道，但他感覺民眾黨現在就是缺乏強將，而台北市長柯文哲不可能跳下來自己選，所以現在有人在消遣他。

游盈隆指出，選舉距離現在還是很遠，很多情況還是渾沌不明，不過中央執政表現的好壞，的確是決定地方選舉的重要因素，現在看起來是這樣，2018年就是一個例子，2022年會有什麼變化，以目前的情況來講，疫情好像短期受到控制，可是未來再爆發怎麼辦？民進黨要認清楚，2018年之所以會大輸，就是因為中央執政表現非常不好。