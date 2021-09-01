台北市長柯文哲表示，北市1日新增1例確診，是某個確診者的家人，在居家隔離後，正要解隔前做PCR篩檢被發現，個案幾乎無症狀，是拖很久才被發現，還算安全。昨日北市7家醫院PCR篩檢1992人，陽性0，現在要做幾萬人PCR才抓出1人，1人要3000元，北市1天要吸收600萬元成本，這是個問題要考慮。

「9月1日記者節辛苦了！」柯說，回歸正題，實務上好幾天沒發現社區感染者，他現在要考慮醫院篩檢要篩到何時，觀測期間要小心，確診者一直減少確診，昨天居隔170人。

柯說，今天也是開學日，國小、中、高中有28萬人，人流瞬間上升，他上午去延平國小視察後，回市府發現好久沒塞車，他特別調捷運局數據，尖峰運量回到以前80％，一下從50幾跳到80％，學生是最大人流量，這周還是要小心，特別是學校，各種防疫物資已準備相當充分。

柯說，今天也看到很有趣畫面，以前小一生到校哭哭啼啼，爸媽會坐在教室後，但現在不是，小孩被迫在校門口跟爸媽分離，這是疫情新常態。

柯說，全世界疫情緊急，每天60幾萬例確診，台灣靠邊境管制還好，幾乎境外到防疫旅館攔下的都是Delta病毒，這破口還是會發生。

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