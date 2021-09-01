中秋倒數中，烤肉商品買氣逐漸升溫，但許多消費者仍憂心外出用餐有風險，因此「宅烤肉」商機更勝以往，特力屋表示近期烤肉爐銷量對比去年提升15%，除了輕巧方便的摺疊式爐款與卡式爐廣受顧客青睞之外，歐美家戶都有的立式瓦斯烤肉爐更是吸引消費者目光。而台隆手創館則發現多功能電烤盤，也是此次中秋熱賣商品之一。

牛頓便攜式烤肉爐，附有提把與摺疊功能，一秒攤開就能隨時開烤，原價999元，特價799元。（特力屋提供）

在挑選烤爐時，可從空間大小、用餐人數做判斷，若有足夠戶外空間，用餐人數達5人以上就適合瓦斯型烤爐，點火、滅火程序更簡便，若為2-3坪陽台空間就可優先挑選體積輕巧、方便摺疊的炭烤爐款，室外烤肉食材保存是影響食安的重要因素，故特力屋也特別推薦如日本IRIS抗菌便攜冰桶，側抗菌加工塗層、具提把也方便搬移，今年針對中秋節特力屋即日起至10月12日，烤肉爐具與配件滿1000元現折100元，滿499元就送不鏽鋼烤肉夾一個，且多款瓦斯型烤肉爐再享免費運送、安裝的貼心服務。

全台銷售冠軍，香腸伯高腳烤肉爐，原價999元，特價899元。（特力屋提供）

至於想於室內邊享受冷氣、邊烤肉的民眾，則推薦如BRUNO、KINYO多功能電烤盤、AIWA火烤兩用爐等商品，其中KINYO多功能電烤盤有3種料理區域，可同時進行多種食材料理，最適合欲多人一起烤肉的民眾，另外也推薦許多烤肉周邊產品如料理剪刀、料理刷、噴油瓶等等，讓你一站購齊烤肉用具，事前準備更方邊。

特力屋止滑摺合椅，299元，同尺寸買一送一。（特力屋提供）

KINYO多功能電烤盤BP-30，1380元。（台隆手創館提供）

recolte Home BBQ電烤盤，外觀鑄鐵式風格，附燒烤盤與平煎盤，本體水洗式設計輕鬆好清洗，適用多種料理方式，原價4990元，特價3280元。（台隆手創館提供）