中秋倒數中，烤肉商品買氣逐漸升溫，但許多消費者仍憂心外出用餐有風險，因此「宅烤肉」商機更勝以往，特力屋表示近期烤肉爐銷量對比去年提升15%，除了輕巧方便的摺疊式爐款與卡式爐廣受顧客青睞之外，歐美家戶都有的立式瓦斯烤肉爐更是吸引消費者目光。而台隆手創館則發現多功能電烤盤，也是此次中秋熱賣商品之一。
在挑選烤爐時，可從空間大小、用餐人數做判斷，若有足夠戶外空間，用餐人數達5人以上就適合瓦斯型烤爐，點火、滅火程序更簡便，若為2-3坪陽台空間就可優先挑選體積輕巧、方便摺疊的炭烤爐款，室外烤肉食材保存是影響食安的重要因素，故特力屋也特別推薦如日本IRIS抗菌便攜冰桶，側抗菌加工塗層、具提把也方便搬移，今年針對中秋節特力屋即日起至10月12日，烤肉爐具與配件滿1000元現折100元，滿499元就送不鏽鋼烤肉夾一個，且多款瓦斯型烤肉爐再享免費運送、安裝的貼心服務。
至於想於室內邊享受冷氣、邊烤肉的民眾，則推薦如BRUNO、KINYO多功能電烤盤、AIWA火烤兩用爐等商品，其中KINYO多功能電烤盤有3種料理區域，可同時進行多種食材料理，最適合欲多人一起烤肉的民眾，另外也推薦許多烤肉周邊產品如料理剪刀、料理刷、噴油瓶等等，讓你一站購齊烤肉用具，事前準備更方邊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。