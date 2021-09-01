台股今(1日)終止連7漲，收在17473.99點，下跌16.3點，運輸類股跌幅4.78%最重，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開高走低，收盤都有5%以上跌幅，外資、投資聯手大賣逾4萬張，有網友在PTT股板表示「心死水手紛紛忍痛離席」，有分析師看法並不悲觀，表示可先觀察能不能在2、3天內站回月線、10日均線。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海早盤都開在平盤之上，不到半個小時隨即由紅翻黑，終場長榮收在128.5元，跌幅5.51%，陽明收在125元，跌幅6.37%最重，萬海以235元作收，跌幅5.24%；目前僅萬海還在月線之上，長榮、陽明均已跌破月線。

另外，由於波羅的海綜合指數BDI與波羅的海海岬型指數BCI出現回檔，散裝航運新興、裕民、慧洋-KY、四維航也都有4.7%到8.57%的跌幅。

台股之前連漲7天，但航運股依然不見起色，今日一根實體黑K棒，殺得很多水手心灰意冷，不少網友紛紛在PTT股板留言感嘆「昨日面板今日航運」、「心死水手紛紛忍痛離席」、「沒人玩了」、「今天停損潮？」，但也有網友表示，「當所有人都看空的時候就是主力要進場的時候了」、「等心都已死，再也沒人想反彈出的時候，才會漲了」。

統計三大法人共買超170.87億元，外資及陸資買超145.74億元，自營商買超29.95億元，投信則賣超4.82億元。觀察外資賣超前20名中，長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄都榜上有名，分別賣超長榮21921張、陽明12819張、萬海5564張，另外還包括華航、長榮航等2檔天上飛的運輸類股。

不僅外資賣超航運股，投信賣超前20名中也有長榮、陽明、萬海，且長榮還是賣超第1名，賣超6105張，至於陽明、萬海也各賣超1510張、1177張。

對於航運股近期的一蹶不振，是不是真的應該出清船票，摩爾投顧分析師林漢偉表示，航運股之前沒有跟漲與資金輪動有關，資金多流向電子股與金融股，但假如美元指數持續走弱，航運、鋼鐵族群是有機會續強的，9月有機會反應營收等基本面利多而補漲，除非出現連續性的破底，否則可以先觀察2、3天內能不能站回月線、10日均線之上，也許就有機會呈現補漲動能。