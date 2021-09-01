地球暖化，國家海洋研究院啟動跨國的北極海洋科學研究「海面微型浮標即時觀測」，根據浮球透過衛星通訊傳回的數據，可監看第一手北極海洋觀測資訊，了解海象長期變化與冰融特性，提早掌握未來台灣沿海低窪地區海水溢淹的訊息。

國海院與中央大學、波蘭哥白尼大學三方合作，將8顆海面微型浮球往北漂流至北冰洋。此次跨國合作研究地點位於格陵蘭海北側的佛拉姆海峽，這是北冰洋及北大西洋水體交換的水道之一。

工作人員以田字形方式投放8顆海面微型浮球，將隨著西斯匹次卑爾根流往北漂流進入北冰洋。海面微型浮球自8月28日起透過衛星通訊即時回傳數據，在國海院即可監看第一手北極海洋觀測資訊，沿著漂流路徑獲得海面溫度、流況、浪況等觀測資訊。

初步觀測顯示，該海域海水表面溫度約攝氏7至7.5度，與2020年衛星觀測海表面8月平均溫度攝氏6.75至6.9度相比較，呈現變暖趨勢；流速尚屬和緩約每秒0.2至0.6公尺持續往北漂移；海面浪況約1.5至3公尺，屬於波動較大的浪，後續將持續監控。

國海院院長邱永芳說，北極海冰能反射陽光和熱能，對地球溫度的調節扮演重要的角色，如果海冰融化覆蓋面積逐漸消失，這些熱能將轉由海洋吸收造成溫度升高。科學家從過去長期衛星觀測數據發現：自2000年開始格陵蘭島每年融冰量開始穩定上升。2021年8月北極圈格陵蘭島受到異常氣候影響，降雨量創下1950年以來最大的紀錄，這些警訊顯示北極融冰速度加劇。

未來如大規模融冰，海平面高度可能逐漸上升，將增加台灣沿海低窪地區海水溢淹的風險。此外，融冰也可能使北冰洋航道開通，成為全球海上航運及交通的另一條重要路徑。