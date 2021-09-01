媳婦控訴婆婆殺了她，娘家控告婆家不作為殺人罪，檢察官認為，先生與婆婆無從得知死者有輕生念頭，予以不起訴。（圖／本報資料照）

張姓女子因婆媳問題，去年8月9日在住家輕生，張父認為，鄭姓先生與林姓婆婆2人任由女兒自殺時痛苦掙扎，故意聽不到異常聲響，又放棄急救，涉犯不作為過失致死、幫助自殺、不作為殺人罪，又侵佔張女帳戶，張父託女兒代為理財的資金，士林地檢署調查後，認定2人無從得知輕生念頭，予以不起訴。

鄭男母子否認有嫌隙，同住8年相處融洽，去年初，鄭男的大兒子學習遲緩，林婦認為年紀還小，不贊成服用藥物，婆媳兩人在案發前一天為此爭執，雙方不歡而散，林婦表示，當晚有回房安慰媳婦不要放在心上，陪同2名子女就寢。

張父主張女兒貼文說，她是一個懦弱的人，沒力氣走下去，選擇以自殺方式解脫，並稱，女兒36歲，向來堅強樂觀，直至案發前在社群網站留下的控訴文指「婆婆殺了我」，前2天傳訊給友人「說錯話成千古恨」、「和公婆相處8年被當垃圾」、「最近婆婆發神經，要裝乖」、「裝小媳婦乖乖就好，回頭再來罵老公出氣」等訊息。

檢察官認為，從訊息看起來，無從認定有透露輕生的念頭，且案發當天房門緊閉，屋內都開冷氣，更無法聽到房外的聲音，且死者陳屍位置，與牆壁都有一段距離，並不會碰觸發出聲響，在3樓較為裡面房間睡覺的鄭男、林婦聽不到聲響，張父臆測輕生時，同住家人會被吵醒，2人見死不救與經驗法則不符。

事發當天，鄭男是聽到家中親屬叫喚，驚醒後衝出房間，將人救下後就通知救護人員到場，經警消確認已死亡多時，並無刻意延遲通知救助的情形，而且，張父認為鄭男為了避免離婚後分配財產，以言語鼓勵或刺激死者自殺，均屬主觀片面臆測，缺乏客觀證據。

處分書提及，婆家的人長期相處在一起，確實有嫌隙，對於死亡的結果責無旁貸，娘家的親朋好友，遲至死者在臉書發表貼文前，均未能探知死者有自殺想法而即時伸出援手，心中憾恨可想而知，但僅憑自殺的結果難以認定鄭、林2人觸法。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980