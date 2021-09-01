日媒報導，名古屋市長河村隆之確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），8月29日他的特別祕書（類似機要祕書）確診，河村因而居家隔離、遠距上班，昨天接受PCR檢測也確診。

日本電視台新聞網（NNN）報導，72歲的河村隆之確診COVID-19。上個月29日河村的特別祕書確診，雖然河村未被匡列為密切接觸者，但從當天起他就居家隔離、遠距上班。

名古屋市長河村隆之在8月4日接見在東京奧運奪下金牌的日本女壘隊選手後藤希友時，突然咬起金牌引起批評。

名古屋電視台報導，河村的特別祕書是30多歲的男性，他確診當天起河村也因而居家隔離。名古屋市副市長杉野綠表示，河村昨天接受核酸檢測（PCR）結果得知確診。

河村8月4日在名古屋市政府接見在東京奧運奪下金牌的日本女壘隊選手後藤希友時，突然拉下口罩，大口咬後藤的東奧金牌，事後大量抗議及抱怨的電話等湧入名古屋市府。

河村8月中旬為此鞠躬道歉，表示自請處分減薪3個月共150萬日圓（約新台幣38萬元），藉此引以為戒。