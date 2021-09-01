今天是新學年度開學日，基隆市長林右昌前往信義國小視察校園防疫工作。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

今天是新學年度開學日，基隆市長林右昌前往信義國小視察校園防疫工作，並使用70吋電視進行防疫宣導，目前基隆從小學三年級到國三教室皆裝設70吋以上的觸控式液晶螢幕，朝智慧、數位化邁進。

林右昌一早在教育處長林祝里等人陪同下，視察信義國小校園防疫工作，並與小一新生及家長們一起排隊進入校園，隨後進入班級提醒學童們，在睽違3個月後回到學校，一定要好好調整作息、身心及防疫應變方式，迎接嚴峻疫情過後的上課日。

林右昌指出，全市教職員已100％完成疫苗施打及快篩證明，本市各級學校所有防疫設備及物資全都由市府購置，例如用餐隔板，不需學校或家長額外花錢準備，他進一步提及，市府也超前布署建置資訊化教學環境，國小3年級至國中3年級的教室，都設置至少70吋以上的觸控式液晶螢幕，可進行跨班間協同教學，達成校校有智慧教室、班班數位化。

視察同時，林右昌也關心信義國小校園工程進度，他說，受疫情影響，信義、仁愛國小操場工程都有些微延宕，不過，校舍跟操場預計明年中可以啟用，仁愛國小操場更有望在10月下旬完工驗收，相信對2校師生來說都是一大喜訊。

教育處長林祝里指出，為讓校園防疫面面俱到無破口，開學後校園場地維持不開放，今天也會到各校進行校園防疫工作訪視，確保所有學校落實防疫工作，並請家長協助配合接送、送餐不入校規定，市府與學校將會持續關注中央宣布政策，滾動調整相關防疫措施。