總統府舉辦的「東京奧運英雄凱旋派對」今天登場，下午3時起東奧代表團選手陸續走上府前星光大道紅毯，「麟洋配」率先登場，其他選手也陸續現身。蔡英文總統接見時逐一唱名，並宣布2024巴黎奧運將加碼「黃金計畫」。

此次凱旋派對雖然無法像2017世大運和2018亞運一樣，透過遊行讓夾道的民眾對選手表達敬意，但總統府仍採用最高規格，不僅從府前就一路以紅毯布置星光大道，進入總統府敞廳前，國防部三軍儀隊也以「劍門」的崇隆儀式迎接英雄到來。

東奧代表團選手、教練、後勤團隊、裁判等從今天下午3點左右陸續走上紅毯，李洋、王齊麟率先登場，星光大道旁兩側電子螢幕不斷秀出「謝謝你們戰到最後一刻」「歡迎台灣英雄」等來自各地民眾祝福的話語。

主持人詢問「麟洋配」第一場輸球時，似乎有人落淚？王齊麟自己舉手承認就是他，並表示很感謝教練和防護員，還有政府對他們的鼓勵。李洋則透露，第一場輸球時確實很難過，但隨後轉念決定之後的比賽要把最好的表現出來。

蔡英文隨後也在接見代表團時逐一唱名，除了「麟洋」還有舉重女神郭婞淳、陳玟卉、柔道楊勇緯、桌球林昀儒、跆拳道羅嘉玲等人，以及奧運五朝元老盧彥勳、莊智淵，並向他們致上最高敬意。

她也感謝這次隨團的運動防護員、醫療師，後勤團隊、以及國訓中心營養師、體能訓練師、運動心理師等人，強調對於所有幕後的英雄都應該要給予最大的掌聲。

蔡英文也當場宣布，邁向2024巴黎奧運，「黃金計畫」還會持續，後勤支援只會增加，不會減少，而且還會更好。她也期待企業界和民間團體和政府一起創造更好的體育環境，讓台灣的體育實力可以繼續茁壯。