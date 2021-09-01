桃園市長鄭文燦9月1日主持市政會議，拍板通過111年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1276億6100萬元，歲出編列1412億6100萬元，歲入歲出差短為136億元，則較110年度減少1億300萬元。鄭說，桃園處建設高峰期，需投入各項資源推動城市基礎建設轉型，會向中央爭取更多補助，減輕市府財政負擔。

「教育方面比重最多！」，鄭文燦指出，111年度總預算歲出項目，以教育科學文化支出編列553億820萬元，占39.15％，這顯示市府對教育投資的重視。第2名為經濟發展方面，編列292億8418萬元，占20.73％，代表桃園正積極推動重大基礎建設轉型；社福支出是第3名，編列229億3472萬元，占16.24％，然而資源有限，各單位仍需檢討設置排富條款，將預算用在刀口上。

鄭文燦指出，111年度桃園市歲入歲出差短為136億元，連同債務還本500億元，須融資調度636億元，扣除舉新還舊債務後，實際舉債136億元，連同截至110年底未償還債務預算餘額約497億元，尚符合公共債務法規定，市府會持續開源節流，讓財政更加穩健。

鄭文燦提及，111年度本市附屬單位預算共有28個特種基金，總收入735億8509萬元、支出678億7013萬元，盈餘57億1496萬元。111年度桃園市總預算案歷經4個月完成籌編，市政會議9月1日通過後，將送議會審議，後續請各局處與議會保持良好溝通。

主計處副處長李榮吉表示，111年度桃園市總預算案歲出增加34億8100萬元，主要為捷運綠線、市立圖書館總館、美術館等公共建設及提高育兒補助的經費增加；軌道建設方面，111年度於捷運綠線、鐵路地下化、機捷延伸線、捷運棕線等工程，編列88億4526萬元；人本交通方面，路平及開瓶計畫、道路新闢與拓寬工程、人行道改善、騎樓整平、布設YouBike路網等，共編列42億2088萬元。

李榮吉說，為打造防災親水環境方面，河川整治、景觀滯洪池、污水及雨水下水道系統工程等，共編列44億6521萬元；文化特色地標建設方面，興建圖書館總館及分館、美術館、流行音樂露天劇場等，編列30億2511萬元；充實體育及休閒設施方面，興建國民運動中心、體育園區、各式球場、主題共融式公園等，編列9億5958萬元。

李榮吉提及，教育投資部分，新設學校、擴大布建公共化幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍新建及整建等，編列33億3210萬元；社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務，編列88億4175萬元。

針對少子女化對策，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列81億7025萬元；老人福利政策部分，三節禮金、重陽敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗等補助，編列46億6425萬元；有關住宅政策，住宅租金補貼與包租代管計畫編列10億4360萬元。