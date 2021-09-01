台中市北區崇德路與太原路口，今天發生男子跳車受傷意外，36歲鄭姓男子突然從副駕駛座開車門跳車，嚇壞行經的用路人，落地後受傷坐路旁，其手腳、頭臉皆有擦挫傷，經送醫後無礙；台中市警第二分局調查，疑因男子兒子開學，卻還沒打疫苗就到學校上課，與同車駕駛女友發生爭吵，男子氣憤跳車因而受傷。

台中市警第二分局指出，當時接獲民眾報案稱，崇德路與太原路口有人跳車受傷，請求警方協助，立即調派永興派出所員警到場處理，當警、消趕抵案發地點時時，男子情緒仍激動，一旁30歲王姓女子相當無奈，表示2人為情侶關係，雙方於車內討論小孩施打疫苗一事，鄭男一時情緒失控跳車。

警方指出，事發當時，鄭男搭乘的車輛仍在行進中，約時速5公里，坐在副駕駛座的鄭男開啓車門跳車，當場僅造成頭、臉部擦挫傷及背部瘀青，經消防局救護車送往中國醫藥大學附設醫院診治，傷勢已無大礙。

警方表示，鄭男跳車的行為已經明顯違反道路交通管理處罰條例第81條（行人在車輛行駛中，攀登、跳車或攀附隨行）之規定，警方將依法製單舉發。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲民眾，警方對於維護社會秩序責無旁貸，任何脫序行為及危害用路人安全之行為均強勢執法，絕對會依法究辦，以維護市民安全。

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