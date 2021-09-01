台北市長柯文哲1日表示，防疫再來是紓困、振興、轉型，五倍券若有確定上限日期要先跟地方講，怎綁定數位、紙本怎發，不要今天公布、明天就上線。

柯說，北市理想是1悠遊卡、1一卡通、1悠遊付，這「台北熊好券」要上網抽籤，按照不同行業做精準補貼，包括住宿券、饗購券等，先決定大概5億多元的券，一方面也要用台北通。柯講到一半，「熊讚」在記者會後方蹦跳，柯笑說「熊讚又在後面，害我無法專心！」

北市府副發言人黃瀞瑩表示，「台北熊好券」有5種，第1種是運動券，可到所有體育場館動一動；第2種是「熊好住」有1000元面額，可安心旅宿；第3種是「熊好呷」有100元面額；第4種是「熊好買」100元面額，最後1種是「熊好看」是市集券，在傳統市場地下街買都可起來。

北市府祕書長陳志銘說，這次券超過100萬份，有史上最高中獎率，北市境內可用，發行數量最多是饗購券，可在零售餐飲用，生活消費一把抓；藝文券在店家消費，包括街頭藝人都可打賞；券將在9月下旬開放給所有台北通會員，於單一平台登記優先票順序，線上抽籤後從手機通知，掃QRcode、消費折抵，呼籲大家參加抽獎，趕快下載台北通，9月8日開放店家參加線上登記為熊好券的合作商店。