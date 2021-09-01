有些人沒有明確的人生目標，每天渾渾噩噩的過生活，反觀有的人則是孝順又上進，他們絕不會自暴自棄，會為自己的人生負責，因此深受長輩喜歡，不讓人擔心，《搜狐網》近日分享4個從來不讓長輩失望的星座，非常討人喜歡。

1.獅子座

獅子座個性霸氣，從小就很努力，在團隊裡他們總是想當第一名，所以在長輩眼中，他們不需別人叮嚀，好勝心就會逼他們把事情做好，讓長輩非常省心，儘管獅子座知道放棄往往比選擇努力更輕鬆，但他們不願意放縱自己，獅子座從不讓長輩失望，並非他們懂得如何討好，而是他們非常爭氣，在長輩眼裡，他們是非常上進的好孩子，且獅子座重情重義，絕不會忘記他人曾給予過的幫助，懂得知恩圖報。

2.天秤座

天秤座為人低調，個性沉默寡言，儘管看起來並不起眼，但他們其實默默地在努力，天秤座並不怕吃苦，就算再累也會用實際行動去克服，給人一種可靠的感覺，只要寄予他希望，天秤座就一定不會辜負對方，因此長輩若是培養他們，天秤座總能以優異的成績回應，絕不讓長輩失望，而他們不會輕易做出決定，不過一旦下定決心，就一定會努力做到最好。

3.金牛座

金牛座不喜歡表現自己，就算做了好事，也不會到處邀功，因此在懂得拍馬屁的人面前，他們就顯得黯然失色，不過金牛座個性較內斂，因此他們也養成成熟穩重的性格，做事做人都很踏實，在長輩眼中，他們既孝順又肯吃苦，做事不讓人擔心，不僅如此，金牛座非常有骨氣，若是被人瞧不起，他們願意花好幾倍的力氣去努力，讓別人刮目相看。

4.巨蟹座

巨蟹座家庭觀念強，他們非常重視感情，且是個敏感又感性的人，在生活中，他們會把別人的感受看得非常重，若有人對他們寄予厚望，巨蟹座就算要付出代價，他們也不希望辜負對方，再者，巨蟹座較沒有主見，因此經常聽從別人的建議，是長輩眼中聽話的小孩，常會按照長輩設定的路線走，但巨蟹座也並非任人擺佈的傀儡，他們仍是有自己的想法，假若長輩的建議太離譜，他們也會做出反抗。