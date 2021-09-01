台中魚市場與台中市民生活息息相關，卻遭踢爆內幕重重！市議員張滄沂及何文海1日質詢說，魚市承銷商陳情疫情期間未體恤傳統產業魚市攤販艱苦，加收過去沒有的停車費，「議切價格」大漲，讓攤商感受被「壓榨」，對基層情何以堪？農業局強調，將進一步了解，建立公平合理議價制度。

台中市議會1日進行市政總質詢，議員要求台中魚市場總經理林芳標、總務課長洪慶源到場備詢。

張滄沂指出，聽說課長大到不得了，董事長決定不算數，課長說「我講的才算」。課長洪慶源反駁說，「我沒有那麼偉大！」執行部分都是依據規定。收停車費是承銷人自己要求的，有的要繳、有的不繳，是經過兩年的協商才收費。林芳標表示，議切部分並沒有議員所講的收這麼多，承銷商提供資料有誤。

何文海說，台中魚市場歷經兩次遷址，落腳在南屯區五權西路以及環中路上。當初購地市場方向承銷人借款才買成，慢慢還清，魚市場與承銷人應該很「麻吉」，而不是疫情不降租金，還增加各種收費。

議員表示，疫情期間魚市場B區停車場，從去年9月開始收費，暫時停車50元清潔費，相較其他市場因疫情減租紓困措施，讓承銷人看不下去。中秋節等特殊節日，魚市場攤販生意雖有成長，卻提高增收管理費；過年節攤販也會休息，少幾天收入，還被額外增加管理費對攤商不公平。

農業局長蔡精強指出，魚市場公司執行議切價，均依議切價魚貨作業流程議規定辦理，如有調整為常規作業，近期亦無規畫增加議切價金額，若有產品不適用或市場管理問題，將進一步了解調查檢討，建立公平合理議價制度。