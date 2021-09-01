統一獅隊原定本周日要讓施子謙在一軍先發，但卻碰上家中變故，獅隊總教練林岳平表示，將改由姚杰宏先發；至於因手指破皮下二軍的投手古林睿煬最快在下禮拜回歸，但仍要視他在二軍出賽後的情況而定。

獅隊近期陣中先發投手戰力出狀況，古林睿煬在下半季開打首日先發，但投到第3局時右手中指再度破皮，飛利士也因手肘不適下二軍，目前先發輪值只剩2洋投猛威爾、布雷克及本土的江辰晏、胡智為，原本「餅總」設定本周由施子謙補上古林睿煬的先發空缺，但他家中突發變故，只好再換上姚杰宏先發。

「原本之前跟大家說這周是子謙，但狀況發生太突然，所以就改由姚杰宏。」林岳平表示，因為事發突然，不會給他歸隊時間表，「讓他自己去沈澱，過段時間他準備好了，球隊也會隨時幫他調整。」

至於古林睿煬，林岳平預估最快下周歸隊，不過還需要視他二軍出賽後的狀況而定，「他剛牛棚，想讓他先投一次二軍看看，如果感覺有不適再來調整訓練或握球方式，不需要為了調整去改變他原來的東西，先讓他原來東西去嘗試看看，如果真的沒辦法就必須要透過牛棚去調整。」

而今天樂天桃猿推出側投的黃子鵬先發，「餅總」也再度在賽前踏上投手丘，模擬側投方式餵球，希望選手能夠適應側投，也要中止近期對獅3連勝。