國防部軍備局工程營產處少將處長張大偉涉嫌利用職務，向得標廠商索賄2800萬元，新北地檢署26日依貪汙治罪條例將他起訴，新北地院昨開羈押庭，張辯稱只拿到2600萬，其中2000萬元被他燒掉，法官認為沒有羈押必要，裁定500萬元交保並限制出境出海。張家屬奔波籌錢，事隔一日，今日終於籌到具保金，而張也在5時許步出台北看守所，全程不發一語。

張大偉昨日遭法院裁定交保，但張的委任律師表示需要時間籌措保金，建議先還押，因此張大偉仍在看守所內度過一夜，張家人籌備具保金1日後，今到地院交付保金，而張大偉也被解除羈押，在下午5時步出北所，面對媒體提問是否有將賄款燒毀等事，不予回應，便搭乘親友轎車離去。

檢方起訴指出，張大偉靠著與下包廠商墊高價格簽訂合約的方式，套出虛增差額款項，從中索賄2800萬元，破壞官箴及軍人榮譽甚鉅，雖然今年5月已向新北地院聲請扣押張大偉夫妻2處房產，但張大偉犯後仍辯稱燒毀2000萬賄款，未清楚交代不法金流來源，也未繳回分文，建請依違反職務上行為收受賄賂罪嫌求處15年徒刑。

張大偉在庭訊時，坦承收錢，但不認為與他職務有關，對檢方起訴法條有疑慮，並承認自己愚蠢的以為，只要錢消失了就查不到金流，所以在岳父家頂樓把剩餘的2000萬元賄款，放進金爐燒了2天才燒光，再把灰燼已倒進馬桶。法院昨日召開羈押庭，雖然認為張大偉罪嫌重大，但沒有羈押必要，裁定他500萬元交保、限制出境出海，並要求他每周三到派出所報到，不得接觸相關被告、證人。