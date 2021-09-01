中共中央財經委員會提出要加強對高收入的規範和調節，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。不過會議並未對「高收入」及「過高收入」提出標準。中共中央機關報人民日報社旗下的《中國經濟周刊》昨報導稱，「年收入50萬元人民幣（下同，約合台幣215萬元）以上，可以認定為高收入家庭」。

《中國經濟周刊》題為「共同富裕新路徑：多高收入會成為調節目標？」指，2019年，國家統計局長寧吉喆曾表示，中國擁有全球規模最大、最具成長性的中等收入群體。中等收入群體的標準是，以中國典型的三口之家的年收入在10萬元至50萬元之間。「言外之意，年收入50萬元以上，可以認定為高收入家庭」。

不過，中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所所長楊宜勇指出，高收入是相對的，一般說來超過當地平均收入3倍的人就算是高收入。關於「過高收入」一詞，報導稱，學界及官方尚未對「過高收入」標準有界定，但在經濟領域，一些相似的概念或可提供參考。

例如招商銀行聯合貝恩公司發布的《2021中國私人財富報告》顯示，2020年，中國可投資資產在1000萬元以上的中國高淨值人群數量達262萬人；預計到2021年底，中國高淨值人群數量將接近300萬；而胡潤研究院發布的《2021世貿港珠澳口岸城—胡潤全球富豪榜》顯示，中國擁有10億美元的企業家達到1058位，成為世界上第一個擁有1000位已知10億美元企業家的國家。

基於收入分配領域存在的諸多問題和矛盾，探索稅收制度改革被視為消除共同富裕障礙的突破口。人社部前勞動工資研究所所長、中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，「對高收入者，個人所得稅一定是應徵盡徵，要徵收到位；財產所得稅和資本利得稅，應該進一步優化調整，不能只按固定的20％稅率徵收；還要適時開徵房地產稅、遺產稅、贈與稅等」。

報導還提到，關於房地產稅，目前已在上海、重慶等地進行試點，開徵只是時間問題。關於遺產稅和贈與稅，中國經濟體制改革研究會學術委員會主席宋曉梧認為，目前中國具備了開徵遺產稅和贈與稅的條件，建議「十四五」期間研究開徵遺產稅和贈與稅，這有利於提高全社會的消費水平。