由盧廣仲所演唱的電影主題曲《刻在我心底的名字》一連拿下金馬最佳原創歌曲、金曲年度歌曲雙金殊榮，近日卻捲入抄襲爭議，令作曲者之一的大馬音樂人謝佳旺相當無奈，表示抄襲這兩字像利刃般刺進他心臟，否認抄襲。不過就有台灣網友認為，有沒有抄襲重要的是看《Reality》原唱理查德桑德森（Richard Sanderson）意見，隨後更PO出與對方官方臉書的對話截圖，讓外界得以一窺理查德桑德森的想法。

有網友在Dcard論壇發文表示，網路與媒體上許多人都憑著自己感覺在判斷《刻在我心底的名字》有無抄襲《Reality》，但這件事最重要的明明就是原唱理查德桑德森的意見，因此他選擇私訊對方官方臉書，希望他聽完《刻在我心底的名字》後判斷有無抄襲，想不到理查德桑德森還真的回應了。

理查德桑德森聽完《刻在我心底的名字》後，親切地回應原PO，他說自己聽完這首歌，只覺得副歌的兩句有點相似，他不能說有任何抄襲，更稱讚《刻在我心底的名字》是一首非常好的歌曲。

英國資深歌手理查德桑德森，25歲為蘇菲瑪索主演電影《初吻》演唱主題曲《Reality》，並在歐洲15個國家排行榜拿下冠軍。他與原PO的對話截圖也再次於台灣論壇引發熱議「說得對，在檢討他人之前永遠都不會先聽聽看當事人的想法，真的很要不得」、「感謝原PO，真的沒人想到要去問原唱者，既然他都不覺得是抄襲了，其他人也不需要在旁邊戰到血流成河。不過必須說，其實吳宗憲的質疑我覺得是合理的，這首歌之前就有人覺得和Reality很像，只是當初沒有大爆發而已，吳也覺得很像才會很不服氣，認為評審為何讓有抄襲嫌疑的歌得到最佳原創歌曲和年度歌曲」。