90萬劑BNT疫苗預計明(2)日抵台，加上增開第七輪AZ疫苗預約，讓許多人陷入猶豫，AZ、BNT該如何選擇？有網友分享台大醫師所列的數據指出，「AZ＋BNT」和「BNT＋AZ」兩種打法效果有差，並公布施打後效果最強的組合。

針對國內採購的首批BNT疫苗，將給12到17歲的學生及18至22歲的年輕人優先施打；此外，又增開第7輪AZ疫苗預約對象，開放給7月19日前已登記AZ疫苗，且尚未接種疫苗之23至28歲民眾。

BNT擴大年輕人接種、不開放長輩混打 陳時中曝原因：就像父子騎馬...

有網友在網路論壇《Dcard》表示，聽說很多人看BNT快到貨之後又不想打AZ了，他分享台大醫師李建璋的文章所述，以抗體免疫表現分析，AZ＋BNT的效果＝BNT＋BNT＞AZ＋AZ；以細胞免疫表現而言，AZ＋BNT＞BNT＋BNT或AZ＋AZ，按照上述數據看來，AZ混打BNT的效果最強。

根據台大醫院智慧醫療中心副主任、台大急診醫學部主治醫師李建璋表示，科學家已在動物實驗和人體試驗看到，腺病毒疫苗（AZ）和 mRNA疫苗（輝瑞、莫德納），兩種不同原理的疫苗混打，可增強免疫反應，似乎有互補的效果；但若是輝瑞和莫德納混打，兩者幾乎是相同的疫苗，只是牌子不同，就沒有加乘互補效果，反而可能因免疫反應引發不必要的副作用。

對於歐洲為何會建議AZ混打BNT疫苗？李建璋指出，由於腺病毒疫苗在歐洲發現約百萬分之一的機率會發生血栓，因此為避免血栓問題，一些歐洲國家便開始建議第二劑混打BNT。而且比較混打人群和非混打人群，科學家發現，無論是抗體或細胞免疫表現，混打都比單打更強。

至於國內何時可以開放混打？指揮中心指揮官陳時中日前曾表示，專家小組認為AZ和BNT混打的方向是可行的，將視疫苗進貨量決定提供混打日期。網友則回應，可惜政府還沒有開放混打，雖然最想要的是AZ混BNT，但有打總比什麼都沒有好；也有人認為等國外承認混打再說。