9月1日高中以下學校正式開學，疫情限制下，師生入校均需進行測量體溫、消毒等防疫措施才能入校，加上家長車輛駐留，為免群聚、交通風險，楊梅警分局1日結合校方老師、導護人員於楊梅、新屋區中小學實施交通疏導及校園周邊道路巡邏。

楊梅警分局指出，依照過往經驗，開學首日7點30分前，是各家長送小朋友到校上課的「熱時」，加上今年疫情影響，師生入校前均需進行量測體溫、消毒等防疫措施，恐影響現場車流，故1日特別警方特別配合老師、導護於學校周邊加強交通疏導、管制、勸離違停以及加強取締違規，確保學童上下學安全及減少群聚風險。

楊梅警分局分局長洪志朋表示，開學日會有許多家長載送學童及開學所需物品至學校，另學校實施各項防疫措施及家長車輛駐留，也容易影響校門周邊道路車流，故警方針對各家長送小朋友到校上課的「熱時」，請各所配合學校老師、導護志工全力執行護童勤務，為民眾打造一個讓學童安全無虞及快樂學習的校園生活環境。