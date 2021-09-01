9／21秋節連假彈性休假 9／11補班台股不交易 20:542021/09/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，9月21日（周二）為中秋節，於9月20日（周一）調整放假，證交所表示，屆時集中交易市場休市二天，並於9月11日（周六）補行上班，但補班台股不交易亦不交割。 貨櫃三雄大跌半導體股走強 台股盤中力守季線之上 季底作帳起跑 15檔獲投信力挺 #補班 #台股 #證交所 #秋節 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電救毛利率 漲代工價後 傳要求供應商降價15％ 09:452021/09/01 財經 美股高檔回落 台股9月開局徘徊盤下 13:122021/09/01 財經 台股漲多後校正回歸收跌16點 面板、記憶體回神 13:472021/09/01 財經 聯電股價創近21年新高 市值衝破8000億元台股第7 12:342021/09/01 財經 北京小學禁能力分班 04:102021/09/01 全球財經 2021福隆國際沙雕藝術季 中秋連假登場 12:082021/09/01 生活 中秋節國5恐塞爆 高公局籲改走這兩條替代道路 11:202021/09/01 生活 內外資殺聲隆隆 貨櫃三雄遭砍半根跌停 他曝還不急出清船票 18:062021/09/01 財經 《集中市場》止7連紅仍守17400 外資連4買近800億元 15:252021/09/01 財經 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 04:102021/09/01 財經要聞 《期貨》三大期指全面開低 9月台指期開跌47點 09:112021/09/01 財經 財經熱門新聞 台灣家樂福才傳出售 他已搶先賣股套現237億 - 財經 後天這大事 直攻萬八爆點？他偷洩口風 - 財經 暴賺2億一夕變慘賠107億 這上市公司竟稱：會計搞錯了 - 財經 基本工資調漲勢在必行 王美花：經濟部將提配套 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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