證交所表示，9月21日（周二）為中秋節，於9月20日（周一）調整放假，證交所表示，屆時集中交易市場休市二天，並於9月11日（周六）補行上班，但補班台股不交易亦不交割。

貨櫃三雄大跌半導體股走強 台股盤中力守季線之上
季底作帳起跑 15檔獲投信力挺
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