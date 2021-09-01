俄羅斯第1種5代戰機Su-57「重罪犯」(Felon)才剛剛量產，就已經在部局後續改良型。塔斯社報導，改良版稱為「Su-57M」，2019年就開始研發，它已接近定型，預計2025年可望開始生產。

防衛世界(Defense World)報導，去年12月，俄羅斯空軍宣布Su-57正式服役，媒體也拍攝到阿穆爾河共青城廠的生產線，預計到 2021 年底，將有5架戰鬥機投入使用，到 2027年底將可生產76 架。

Su-57從2011年被提出(當時稱為PAK FA，原型機編號T-50)時，受到各方矚目，它是俄羅斯於1991年後，第1種全新設計的戰機，也是繼F-22之後，第2種第5代戰機。

不過，它的研發進度較為緩慢，直到2017年才獲得Su-57之名，到2019年終於量產。這也使得它應用了更多先進技術，例如更好的人工智能系統，無人機操作，與新式資料鏈系統。

與此同時，在軍事部門裡一位匿名消息來源表示，被稱為Megapolis的Su-57改良工作正在進行，也就是Su-57M，它將安裝俄羅斯這兩年開發的最先進航空電子設備，以及完全升級的駕駛艙。

據報導，Su-57 將從 2022 年起，開始更換最新的土星 AL-41F3(Izdeliye 30) 渦扇引擎，它還在研發當中，不過據土星科研(UEC Saturn)的說法，它將是世界上推力最強大的戰鬥機引擎。