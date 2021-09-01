舒米恩任影展大使，分享與海洋的第一次親密接觸。（台灣海洋文化影展提供）

2021台灣海洋文化影展今在台北光點華山電影館揭幕，文化部長李永得、影展開幕片《平安龜》導演柯金源、影展大使舒米恩出席活動。舒米恩看完影展預告片，表示整個暑假因為疫情超悶，很想去玩水，也分享自己愛上海洋的緣由，他成長於台東都蘭，「大家一般都是在游泳池學游泳，我是在海邊學的，六歲的時候，爸爸給我一個輪胎內胎當游泳圈，我就去游泳，這也是我第一次溺水，那時不知道是溺水，只覺得不能呼吸，被爸爸撈起來，從此就喜歡玩水，也學會尊重生命和敬畏海洋」。

舒米恩曾獲金曲獎和金馬獎，被問到最近盧廣仲演唱的〈刻在我心底的名字〉歌曲抄襲爭議，他說：「我覺得廣仲可能深受其害，但是創作本來就會有被比較的過程，比方說我很喜歡聽張震嶽的歌，我也很喜歡聽蔡健雅的歌，所以我有些歌可能會有他們的影子，但自己身在其中沒有那麼自覺。」他表示歌曲抄襲與否，還是可以透過一些證據，「比方發行時間，可能會有些蛛絲馬跡，我還是覺得要鼓勵在創作上面更多元，也希望大家可以更認識幕後創作者的動機是什麼」。

2021台灣海洋文化影展將在台北、花蓮、台中、高雄、桃園、新北、屏東、新竹、台東、台南等10個城市巡迴舉辦，所有場次皆免費入場，主題包括闡述人類與海洋親密故事的「浪人情歌」、國內外年度精選海洋電影「國際大觀」和「在地浪潮」、鼓舞台灣青年導演投入海洋影像創作的「青年的島」短片專輯，以及「導演專題」致敬台灣最重要的環境紀錄片導演柯金源，總計40部國內外重要電影，期許啟發國人面向海洋、向海學習。

導演柯金源指出，從30年前他開始紀錄台灣的海洋生態，會發現近年政府和民間推動海洋保育，台灣的海域狀況越來越好，他不僅紀錄海龜、珊瑚等海洋生物，更希望看見人們價值觀的改變，這就是台灣海洋文化的進步。李永得部長也特別贈送柯金源導演「平安紅龜稞」，祈願台灣的海洋生態和「平安龜」一樣幸福平安。